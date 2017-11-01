01/11/2017 11:16


ABD'deki kanlı saldırı Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı

Dışişleri Bakanlığı

ABD'nin New York şehrinde 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı

Dışişleri Bakanlığı tarafından, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı saldırının ardından "New York şehrinde 31 Ekim günü sekiz kişinin ölümüne, ondan fazla kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısından büyük üzüntü duyduk. Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.


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