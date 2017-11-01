01/11/2017 11:14


Havalimanında gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala

Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz ay gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verildi

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Kavala, savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Kavala'yı “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutukladı.


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