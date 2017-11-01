01/11/2017 11:11


Atatürk'ün hatırasına hakaretten hapis cezasına çaptırıldı

Süleyman Yeşilyurt

Derin Tarih isimli programa katılan Süleyman Yeşilyurt, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu nedeniyle 1 ay 3 ay hapis cezasına çaptırıldı

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Süleyman Yeşilyurt ve kızı olan avukatı Berrin Yeşilyurt katıldı. Yeşilyurt savunmasında “İddianame konusu olay nedeniyle ben kendim teslim oldum. Konuk olarak katıldığım programın moderatörleri ve genel yayın yönetmeniyle ilgili dava açılmamasını, takipsizlik kararı verilmesini anlayamıyorum. Bundan dolayı da üzüntü duyuyorum. Başka olaylarla ilgili yapılan soruşturmalarda yayıncı olmam sıfatıyla ilgili hakkımda soruşturmalar yürütülmüştür. İlk muhattap ben olmuşumdur. Bu olayda soruşturma aşamasında özensiz davranıldığını düşünüyorum. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e hakaret kastı ile hareket etmedim. Afet İnan ile ilgili geçmiş zamanlarda başka yazarlar da benim yazdığım konulara değinmişlerdir. Üslup yorum farkı olabilir. Suç işleme kastım yoktur. Beraatimi isterim” dedi.

1 YIL 3 AY

Mahkeme, tutuksuz sanık Süleyman Yeşilyurt’a ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan beraat verdi. Öte yandan sanık Yeşilyurt, ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Hürriyet


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