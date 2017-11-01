01/11/2017 08:14


Van gece yarısı sallandı vatandaş panik yaşadı

deprem haberleri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından alınan son bilgiye göre Van'ın Muradiye ilçesinde dün gece yarısı 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00:11'de merkezi Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Aşağı Argit Mahallesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.

 

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