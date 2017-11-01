Meteoroloji don uyarısında bulundu 1 Kasım il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının düşeceğini açıklarken don uyarısında bulundu
Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bugünkü yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
BALIKESİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu,
SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu,
A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 17°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ORDU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
IĞDIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu,
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SIIRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli