Meteoroloji don uyarısında bulundu 1 Kasım il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının düşeceğini açıklarken don uyarısında bulundu

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bugünkü yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu,

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu,

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu,

SAKARYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu,

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 17°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ORDU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

IĞDIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu,

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli