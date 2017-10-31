31/10/2017 15:50


Gülben Ergen şikayetçi oldu savcı Erhan Çelik'i ifadeye çağırdı

Erhan Çelik

Eski eşi Gülben Ergen'in şikayeti üzerine Erhan Çelik savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi. Cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar üzerine Avukatı Altın Mimir aracılığı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na başvuran Gülben Ergen, gelen mesajlardan dolayı şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheliler H.G. ve M.E.K.'nin Erhan Çelik ile bağlantılı kişiler olması üzerine, Erhan Çelik de şüpheliler arasına dahil edildi.

ERHAN ÇELİK İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu'nun, geçtiğimiz Cuma günü Erhan Çelik'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdığı öğrenildi. Çelik'in tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde savcılığa gelerek ifade vermesi istendi.

SORUŞTURMA ÜÇ SUÇ ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Her üç şüpheli de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından soruşturuluyor.

Kaynak: Hürriyet


eser Nisan Yağmur
8 yıl 800 kırbaç
Aytun Çıray
Aytun Çıray'dan MHP liderine jet yanıt
Özgür Gündem
Özgür Gündem davasında tutuklanan son iki kişi tahliye edildi
Menderes Türel
Menderes Türel istifa edecek dedi ardından görevden alındı
Erhan Çelik
Gülben Ergen şikayetçi oldu savcı Erhan Çelik'i ifadeye çağırdı
İlgili Haberler
Mustafa Armağan

Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan hakkında karar verildi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları tatil mi

servis aracı saldırı

Öğrenci taşıyan servisin sürücüsüne silahlı saldırı

polisten kaçan araç

Polisten kaçan araçta bulunanlar şok etti

Son Dakika Haberleri
eser Nisan Yağmur

8 yıl 800 kırbaç

Aytun Çıray

Aytun Çıray'dan MHP liderine jet yanıt

Özgür Gündem

Özgür Gündem davasında tutuklanan son iki kişi tahliye edildi

Menderes Türel

Menderes Türel istifa edecek dedi ardından görevden alındı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Enflasyon ayarları tutar mı

Ekonomi ile ilgili bakanların açıklamaları şöyle: “Enflasyonu tek hanelere indireceğiz. Bunun için de gereken önlemler alınıyor” Açık söylemek gerekirse bizim de en büyük beklentimiz pahalılığın ve buna ...

Devam