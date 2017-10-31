31/10/2017 15:47


Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan hakkında karar verildi

Mustafa Armağan

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı ve Armağan'ın cezası ertelenmedi

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Mustafa Armağan ve avukatları katıldı. Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Derin Tarih Dergisinde Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, kendisini şöyle savundu: “Dergide yazılan hususlar eleştiri kapsamında dahi değildir. 1926 yılına ilişkin tarihli bir belge yazının dayanağını oluşturmaktadır. 1926 yılından bu yana yazının tekzip edildiğine tesadüf edilmemiştir. 2007 yılında basılan bir kitapta bu mektuba yer verilmiştir. Bu kitap hakkında da herhangi bir dava açılmamıştır. Derin tarih dergisinin Mayıs 2017 sayılı nüshasında da 1926 yılında Amerika’da yayınlanan bir gazetedeki mektup metni birebir tercüme şeklinde yayınlanmıştır. Mektupta belirtilen ‘Dişi Mussolini’ belirlemesi başka yayınlarda da ele alınmış ve tartışılmıştır. Derin Tarih Dergisi’nin yazısı bir analiz yazısıdır. Yazıda bahsi geçen Dişi Mussolini’nin kim olduğu ihtimali analiz edilmiştir. Yazı bilgilendirme tarihe ışık tutma babında değildir. Yazının 1926 yılındaki orijinal başlığı Derin Tarih Dergisi’nin kapağına birebir yansıtılmıştır. Mektuptaki belirlemelere herhangi bir sansür uygulanmamıştır. Sansürleme halinde gerçeğe ulaşmanın mümkün olmayacağı düşünülmüştür. Beraatimi isterim.”

Mahkeme, sanık Mustafa Armağan’ı ‘’Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, sanığın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğinden cezasını tecil ettirmedi.

İddianamede, şüpheli Mustafa Armağan’ın “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.


eser Nisan Yağmur
8 yıl 800 kırbaç
Aytun Çıray
Aytun Çıray'dan MHP liderine jet yanıt
Özgür Gündem
Özgür Gündem davasında tutuklanan son iki kişi tahliye edildi
Menderes Türel
Menderes Türel istifa edecek dedi ardından görevden alındı
Erhan Çelik
Gülben Ergen şikayetçi oldu savcı Erhan Çelik'i ifadeye çağırdı
İlgili Haberler
Erhan Çelik

Gülben Ergen şikayetçi oldu savcı Erhan Çelik'i ifadeye çağırdı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları tatil mi

servis aracı saldırı

Öğrenci taşıyan servisin sürücüsüne silahlı saldırı

polisten kaçan araç

Polisten kaçan araçta bulunanlar şok etti

Son Dakika Haberleri
eser Nisan Yağmur

8 yıl 800 kırbaç

Aytun Çıray

Aytun Çıray'dan MHP liderine jet yanıt

Özgür Gündem

Özgür Gündem davasında tutuklanan son iki kişi tahliye edildi

Menderes Türel

Menderes Türel istifa edecek dedi ardından görevden alındı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Enflasyon ayarları tutar mı

Ekonomi ile ilgili bakanların açıklamaları şöyle: “Enflasyonu tek hanelere indireceğiz. Bunun için de gereken önlemler alınıyor” Açık söylemek gerekirse bizim de en büyük beklentimiz pahalılığın ve buna ...

Devam