10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları tatil mi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım Günü okullar tatil edilecek mi? Ayrıntılar haberimizde

O günün resmi tatil olmaması nedeniyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları tatil değil. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017-2018 çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenleneceği ancak 10 Kasım 2017 Cuma gününün tatil olmadığı açıkça belirtiliyor. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır. Çünkü bu önemli günde Mustafa Kemal Atatürk için şiirler okunuyor ve okullarda etkinlikler düzenleniyor.