31/10/2017 11:36


10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları tatil mi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım Günü okullar tatil edilecek mi? Ayrıntılar haberimizde

O günün resmi tatil olmaması nedeniyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları tatil değil. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017-2018 çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenleneceği ancak 10 Kasım 2017 Cuma gününün tatil olmadığı açıkça belirtiliyor. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır. Çünkü bu önemli günde Mustafa Kemal Atatürk için şiirler okunuyor ve okullarda etkinlikler düzenleniyor.


show tv yayin akisi
31 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
31 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
atv yayin akisi
31 Ekim 2017 ATV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
31 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
Atlasglobal
Atlasglobal ve KLM Güçlerini Birleştirdi
İlgili Haberler
servis aracı saldırı

Öğrenci taşıyan servisin sürücüsüne silahlı saldırı

polisten kaçan araç

Polisten kaçan araçta bulunanlar şok etti

Sevinç Çelik

Bir ilk yaşandı ve hamileyken hamile kaldı

yağ fabrikası

Yağ fabrikası cayır cayır yanıyor

Son Dakika Haberleri
show tv yayin akisi

31 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

31 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

atv yayin akisi

31 Ekim 2017 ATV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

31 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Enflasyon ayarları tutar mı

Ekonomi ile ilgili bakanların açıklamaları şöyle: “Enflasyonu tek hanelere indireceğiz. Bunun için de gereken önlemler alınıyor” Açık söylemek gerekirse bizim de en büyük beklentimiz pahalılığın ve buna ...

Devam