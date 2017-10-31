Öğrenci taşıyan servisin sürücüsüne silahlı saldırı
İstanbul Kağıthane'de sabah erken saatlerde meydana gelen olayda öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne düzenlenen silahlı saldırı sonucunda şoför hayatını kaybetti
Girne Caddesi’ndeki okula öğrencileri bırakan servis sürücüsü yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yolunu kesen bir cipten inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.Kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırganın servis sürücüsü ile arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.