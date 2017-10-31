Polisten kaçan araçta bulunanlar şok etti
Aksaray'da polis tarafından yapılan dur ihtarına uymayan midibüste yapılan aramalarda 220 kilogram esrar bulundu
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Aksaray-Ankara karayolunun 12. kilometresindeki uygulama noktasında, Suriye uyruklu A.M'nin kullandığı eşya yüklü midibüsü durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan midibüs, Ortaköy yolu kavşağında ekiplerce durduruldu.Araçta narkotik köpek "Dino" ile yapılan aramada eşyaların altına gizlenmiş çuvallar içerisinde 220 kilogram esrar ele geçirildi.Uyuşturucunun Ankara'ya götürüldüğü öğrenilirken, sürücü A.M. ile minibüste bulunan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.