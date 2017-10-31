31/10/2017 09:16


Bir ilk yaşandı ve hamileyken hamile kaldı

Sevinç Çelik

İzmirli Sevinç Çelik, hamile olduğunu öğrendikten 1 ay sonra gittiği hastanede tıp tarihine geçecek bir sürprizle karşılaştı

Yapılan incelemede Sevinç Çelik'in hamileyken, farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı belirlendi. Hem aile hem de Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Emirdar, durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 6 Ekim'de gerçekleştirilen sezaryenle Poyraz ve Ayaz isminde iki bebek sağlıklı olarak dünyaya geldi. Duygularını "İki minik mucize içimde yeşerdi" sözleriyle dile getiren Sevinç Çelik "Bebeklerimi düşünmekten uyuyamadığım günler oldu" dedi.

Dünyada bu şekilde bilinen 11 vaka olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Volkan Emirdar, Türkiye'de ise yayınlanmış, bildirilmiş vaka olmadığını söylüyor: "Bizim ‘süperfetasyon' dediğimiz gerçekten çok nadir görülen bir durum. Kadının hamileyken yumurtlaması çok güç ama bu hastamız çok istisnai olarak yumurtluyor. Sperm ile yumurta döllenip, rahme yerleşiyor. Hamileyken de yeniden hamile kalıyor."

 

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