31/10/2017 08:06


Yağ fabrikası cayır cayır yanıyor

yağ fabrikası

Bu sabah saat 07.25 civarında Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan yağ fabrikasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangın büyük olduğu için fabrikaya çok sayıda ek itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürmeye çalışıyor. Fabrikada yangının yağın hammaddesinin tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilirken, yangının neden ortaya çıktığı söndürüldükten sonra ortaya çıkacak.

FABRİKA SAHİBİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ

Fabrika sahibinin 1 yıl önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan Hüseyin Nuri Çomu'ya ait olduğu öğrenildi. 


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