31/10/2017 08:00


DAEŞ örgütünün üç aşamalı eylem planı dehşete düşürdü

esenyurt patlama

Terör örgütü DAEŞ üyelerinin İstanbul'da planladığı üç aşamalı eylem planı ortaya çıktı.Teröristler yerleştirdikleri ayrı bölgelerdeki bombaları patlatarak adeta insan katledeceklerdi

İstanbul'da bulunan bir AVM'nin otoparkında bombalar bulunmuştu. Bunun dışında polis içleri bombayla dolu mikrodalga fırınları buldu.Teröristler önce fırındaki bombaları patlatıp daha sonra da AVM'deki bombaları patlatacaktı. Hatta ardından canlı bomba yeleklerini giyerek yardıma koşan masum vatandaşları katledeceklerdi.


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