30/10/2017 17:26


Ölmek üzere bulunan 'Şanslı' hayata tutunamadı

şanslı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde açlık ve susuzluktan ölmek üzere bulunan ve "Şanslı" ismi verilen köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hayvansever Eda Sarıer tarafından geçen hafta Şarkışla'da açlıktan ölmek üzereyken bulunan köpek, Sivas'ta özel bir veteriner kliniğine getirildi.Burada tedaviye alınan ve "Şanslı" ismi verilen köpeğe, klinikte çalışanlar tarafından özenle bakıldı. Getirildiğinde 28 kilogram olan ve bir hafta içerisinde 42 kilograma çıkan Şanslı'nın yaşaması için tüm klinik çalışanları seferber oldu. Günden güne iyiye giden ve adeta bebek gibi bakılan Şanslı'ya kan nakli de yapıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


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