30/10/2017 17:23


21 yaşındaki genç kadını sokak ortasında öldürdüler

Berivan Minaz

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki Berivan Minaz isimli genç kadın sokağın ortasında başından vurularak öldürüldü

İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede Berivan Minaz’ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Cinayeti aydınlatmak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız’ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Minaz’ın olay günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini,evine döndükten sonra tekrar ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını saptadı.

Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgisi oldukları iddiasıyla 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık O. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.


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