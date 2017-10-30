Okul bahçesinde dehşet anları ölü ve yaralılar var

Muş'ta bulunan bir ortaokulda öğrencilerin İstiklal Marşı okuduğu sırada fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan 6. sınıf öğrencisi Eren Özkan hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı

Bitlis Valisi Aziz Yıldırım, okula gelerek incelemelerde bulundu. Yıldırım, gazetecilere, okul bahçesindeki çürümüş ağaçlardan birinin aniden çıkan fırtına sonucunda kökünden kırılarak öğrencilerin üzerine düştüğünü söyledi.Olayda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 5 öğrenci ile bir öğretmenin yaralandığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizden 2'sinin durumu ağır. Doktorlarımız elinden gelen çabayı gösteriyor. Bölgede çok kavak ağacı var ve çoğu eski. Bunların zaman zaman kontrol edilmesi ve çürümüş ağaçların mutlaka kesilerek ortadan kaldırılması gerekiyor. Orman İşletme Müdürlüğü ile bu ağaçları keseceğiz. Bu kazayı önleyemedik. Cumhuriyet Savcılığımız gerekeni yapıyor. İdari yönden soruşturmamızı başlattık. Bu tür hadiselerin yaşanmaması için bütün tedbirleri alacağız. Bu tür tehlike oluşturulabileceği düşünülen ağaçların tamamı kesilecek. Yerine daha güzel ve nitelikli ağaçlar dikeceğiz."

Yıldırım, daha sonra Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Jandarma ekipleri de okul bahçesinde incelemelerde bulundu.