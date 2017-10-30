30/10/2017 16:41
Kadıköy'deki dehşetle ilgili flaş gelişme
İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde aracı içinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı olduğu iddiasıyla aranan Emrah Yılmaz gözaltına alınmıştı
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin yapılan ilk sorgusunda cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söylediği öğrenildi. Sabaha karşı getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden şüphelinin Selva Sağlam Yılmaz’ın yakınlarının olayı para için yaptığı iddialarını kabul etmediği öğrenildi.