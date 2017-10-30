30/10/2017 16:39


Çanakkale'den Yunanistan'a geçeceklerdi son anda yakalandılar

göçmen

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçak yollarla geçmeye çalışan 41 yabancı göçmen ve 2 organizatör yakalandı

İstanbul'dan Çanakkale istikametine gelen kaçak göçmenler, Gelibolu ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Jandarma ekiplerini fark eden kaçaklar, yoldan çıkarak araziye kaçtı. Jandarma ekipleri kısa süre sonra 23 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulama 18 kaçak göçmenin daha olduğu belirlenince ekipler, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Ekipler yaptıkları arama neticesinde metruk bir binada soğuktan korunmak için ateş yakan 18 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakalayarak gözaltına aldı. Kaçak göçmenler, ifadesi alınmak üzere Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


bülent arınç
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'in istifası hakkında ilk açıklama
Ömer Faruk Kavurmacı
Kadir Topbaş'ın damadı hakkında karar verildi
Bekir Bozdağ
Hükümetten Ahmet Edip Uğur'un istifası hakkında ilk açıklama
şanslı
Ölmek üzere bulunan 'Şanslı' hayata tutunamadı
Berivan Minaz
21 yaşındaki genç kadını sokak ortasında öldürdüler
İlgili Haberler
şanslı

Ölmek üzere bulunan 'Şanslı' hayata tutunamadı

Berivan Minaz

21 yaşındaki genç kadını sokak ortasında öldürdüler

okul bahçesi

Okul bahçesinde dehşet anları ölü ve yaralılar var

katil koca

Kadıköy'deki dehşetle ilgili flaş gelişme

Son Dakika Haberleri
bülent arınç

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'in istifası hakkında ilk açıklama

Ömer Faruk Kavurmacı

Kadir Topbaş'ın damadı hakkında karar verildi

Bekir Bozdağ

Hükümetten Ahmet Edip Uğur'un istifası hakkında ilk açıklama

Ahmet Edip Uğur

İstifa eden belediye başkanı Ahmet Edip Uğur kimdir

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Avrupasız turizm olmaz

Kötü giden turizm sezonları sektörü çok etkiliyor. Özellikle AB ülkelerinin Türkiye’ye turist açısından kapıları kapatmış olması, öyle görünüyor ki turizmcileri daha da zorlayacak. AB ülkeleri ile ...

Devam