Gaziantep Valiliği önünde bomba paniği

Gaziantep Valiliği önünde bulunan şüpheli paket nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı

Valilik önünde bulunan tramvay yolunun her iki tarafından geçen karayolunda ulaşım trafiğe kapatıldı. Öte yandan Valilik istikametine gelen tramvay hattında yer alan yolcular Gazimuhtarpaşa durağında indirildi.

Objektif gaziantep'in edindiği bilgiye göre, Gaziantep'te polis birimlerine gelen bir ihbar kentte hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Gaziantep valiliği önünde bulunan şüpheli paket ihbarıyla birlikte kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları ise alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapanan yollar nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşabildi.

Bomba uzmanlarının müdahalesinin beklendiği şüpheli paket nedeniyle onlarca vatandaş da olay yerine toplandı.