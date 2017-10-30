Şiddetli lodos sahildeki tekneleri batırdı

Silivri'de etkili olan şiddetli lodos, sahildeki teknelerde hasara neden oldu

Dün gece saatlerinde şiddetlenen lodos, sahilde büyük dalgalar oluşmasına neden oldu. Dalgalardan dolayı bazı balıkçı tekneleri battı, bazılarında ise hasar meydana geldi. Tekne sahipleri, dalgalardan fazla zarar görmemesi için teknelerini kendi çabalarıyla karaya çıkardı.Ayrıca lodos nedeniyle sahil kordon boyundaki bir barakanın da devrildiği ve denizde kirlilik oluştuğu görüldü.