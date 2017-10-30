Yurt geneli hava durumu 30 Ekim 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.) 11
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15