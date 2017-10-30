30/10/2017 09:20


Yurt geneli hava durumu 30 Ekim 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.) 11

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15


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