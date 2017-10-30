30/10/2017 08:08


Park halindeki cipini yaktı sonra tehditler savurdu

cipini yakan adam

İstanbul Şişli'de Eyüp Dilme isimli bir vatandaş aracını ateşe verdikten sonra çevresinde bulunanları tehdit etti

Dün gece yarısı saat 04:00 civarında Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşanan olayda iddiaya göre, 34 GE 9712 plakalı lüks cip ile Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Eyüp Dilme (31) bilinmeyen bir nedenle aracı sol tarafa park ederek ateşe verdi. Olayı görenler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre elindeki bıçakla arabanın yanmasını izleyen Eyüp Dilme'ye yaklaşmaya korktukları için yanan jeepe müdahale edemedi. Polisin olay yerine gelmesiyle itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Elindeki bıçakla polise de saldırmaya çalışan Dilme, bu kez de sönen aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Olay yerine gelen takviye ekiplerinin yardımıyla Dilme, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yanan cip tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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