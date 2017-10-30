İzmir'de dev Türk bayrağı 29 Ekim kutlamalarına damga vurdu

Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla dün İzmir'deki kutlamalar kapsamında 350 metrelik Türk bayrağı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, Konak Pier Alışveriş Merkezi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte 350 metre boyunda Türk bayrağı açılırken bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. Balıkçı kayıklarında bulunanlar da yürüyenlere denizden bayrak sallayarak eşlik etti. Binlerce İzmirlinin katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.