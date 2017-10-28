29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel ve anlamlı mesajlar

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu 94. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlanırken siz de sevdiklerinizle güzel mesajlar paylaşmak isterseniz haberimizde sizler için derlediğimiz mesajlara göz atabilirsiniz

Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 94. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ sözüyle temelini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94’üncü yıldönümü kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruz.

Cumhuriyet'imizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,bütün şehit ve gazilerimize Cenabı Hakk'tan sonsuz rahmet diliyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 94.yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutluyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

94. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu vatanı armağan eden tüm şüheda ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimizin temel direkleri yüzyıllar boyu aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam edecektir. Bu düşünceler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bu vesile ile rahmetle anıyorum.