İzmir'de bir ilk gerçekleşti 4 bin kişilik zeybek gösterisi

Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 94. yıl dönümü nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde farklı yaş gruplarından 4 bin kişi zeybek oynadı

Bin 200 farklı tonda, üzerinde Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının ve imzanın bulunduğu kıyafetlerle Smyrna Meydanı’nda hazır bulundu. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde Smyrna Meydanı’nda 4 bin kişi aynı anda zeybek oynadı ardından da bir araya gelerek Atatürk’ün renkli kalpaklı portresini oluşturdu. İnsanların bedenleriyle oluşturduğu ve tüyleri diken diken eden bu görüntü etkinliği izlemeye gelen bazı vatandaşları ağlattı. Yıllarca unutulmayacak bu görüntü etkinliği izlemeye gelen binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bu etkinlik öncesi ise alana kurulan dev perdeden Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3D mapping gösterisi (görüntü, ışık ve sesle yapılan gösteri) izleyicileri büyüledi. Işık ve lazer gösterileri ise geceye renk katarken, havai fişekler geceyi aydınlattı. Etkinliğin ardından ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Levent’in şarkılarına konseri izlemeye gelen binlerce kişi eşlik etti.

"DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizi kutluyorum. Geçen sene de bir ilki gerçekleştirdik, bu sene de aynı şeyi yaptınız. Bugün burada sevgili Atatürk’ü renkli kalpaklı resmini 4 bin insanımız gövdesini koyarak yaptı. Aslında bu toprağa bu gövdeler konurken sadece vücudunuzu değil, kalbimizdeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatanımızı, bayrağımızı koydunuz. Ey Atatürk düşmanları, bu ülkeye kurtuluş savaşı öncesi, İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar ve diğerleri tarafından işgal edilmemiş miydi? Ey Atatürk düşmanları bu ülkeyi sevgili Atatürk ve silah arkadaşları bu düşmanlardan kurtarmamış mıydı? Siz Atatürk düşmanları, Atatürk’e düşmanlık yaparken aslında bu ülkeyi kurtuluş savaşı öncesi işgal eden Fransız’ı, İngiliz’i, İtalyan’ı ve Yunanlı’yı mutlu ediyorsunuz. Siz düşmanları mutlu ediyorsunuz. Siz bu ülkeyi bölmek isteyen Amerika’nın FETÖ’yü beslediği gibi, bu ülkeyi bölmek isteyen ABD’nin terör örgütlerini beslediği gibi siz de onları mutlu ediyorsunuz. Sizler vatanınızı sevmiyorsunuz. Atatürk düşmanlarına söyleyeceğiniz daha sözümüz var. Şunu unutmayın ki; Atatürk düşmanları bu ülkede, Anadolu’da bir tek Atatürkçü toprağa düşünceye kadar bu mücadele devam edecektir. Sizler gönüllerinizi, sevginizi, cesaretinizi ortaya koyarken, evlerinde bizi izleyip ‘bu ülkeye bir şey olmaz’ diyen aslında kalbinde Atatürk’ü, Cumhuriyeti yaşatanlara sözümüz var. Korkmasınlar. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün ölür Büyük şair Nazım şunu söylemişti: ‘Düşmesin bizimle yola evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar! Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar’” dedi.

Daha sonra Başkan Karabağ, Nazım Hikmet’in Güneşi İçenlerin Türküsü isimli şiirinin ‘Akın var güneşe akın! Güneşi zaptedeceğiz güneşin zaptı yakın!’ bölümünü okudu. Kalabalık da hep bir ağızdan bu bölümü tekrar etti. Karabağ sözlerini, “Yaşasın Türkiye, yaşasın Atatürk, yaşasın Türk bayrağı” diyerek tamamladı. Karabağ’ın konuşmasının ardından hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söylendi.