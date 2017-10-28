Peş peşe çıkan hortumlar panik yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesi ve Adana'nın Karataş açıklarında çıkan hortumlar panik yarattı

Alanya’da bu sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinden sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle Keykubat Caddesi’ndeki bazı işyerlerini su bastı. Esnaf kendi çabasıyla işyerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. İşyerini su basan esnaftan Necmettin Ekici, ilçede her yağışta sonra mağdur olduklarını söyledi. 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten Necmettin Ekici, Yağışlarda sürekli su baskınları meydana geliyor ve bu olay bizleri çok üzüyor. Mallarımız ıslanıyor, çok zararımız var" dedi.

VATANDAŞ NÖBETTE

İşyerini su basan bir diğer esnaf Mahmut Oğuz ise "Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Her yağmur yağdığında rögarlar tıkanıyor. Temizlenmediği için de taşıyor. Her yağmurda gece gündüz su baskınına karşı nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

Yağış ardından Kleopatra Plajı’nın yaklaşık 400 metre açığında hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 20.3 kilogram yağış düştü. Yağışın 30 Ekim Pazartesi gününe kadar süreceği belirtildi.

ADANA'DA PANİK ANLARI

Adana'nın sahil ilçesi Karataş açıklarında oluşan hortum, paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde Akdeniz’de aniden beliren hortum hızla karaya doğru yaklaştı. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, yaklaşık 2 dakika etkili oldu. Panik ve heyecana neden olan hortum, bir süre sonra kayboldu.