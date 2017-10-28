28/10/2017 20:18


AVM otoparkında bomba yüklü araç bulundu

daeş şüphelileri

Dün akşam Esenyurt ve Arnavutköy'de meydana gelen peş peşe patlamaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında önemli bilgilere ulaşıldı

Polis ekipleri plakasını belirlediği bir otomobil üzerinden DEAŞ terör örgütü adına eylem planladığı iddia edilen şüphelilere ulaştı. 2’si kadın olmak üzere toplam 4 kişiyi adım adım takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri , aile gibi davranan şüphelilerin beyaz renkli bir otomobile binmesi harekete geçti. TEM ekipleri, şüphelilerin otomobili saat 16.30 sıralarında, Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkına bırakarak uzaklaşmaya çalıştıklarını tespit edince operasyon yaptı.

TEM ekipleri, şüphelilerin bıraktığı beyaz otomobil çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları açık otoparktan uzaklaştırdı. Ekipler otomobilde bomba düzeneği olduğundan şüphelenerek durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ekipleri ÿaraçta 2 defa fünye ile kontrollü patlatma ÿgerçekleştirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri fünye ile patlatılan otomobilde inceleme yaptı.

Emniyet kaynakları; şüphelilerin park ederek bıraktığı otomobilde yaptığı incelemede parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktığını belirtti. Bomba uzmanlarının araçtan çıkanları incelemesi devam ediyor.


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