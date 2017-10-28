Kadıköy'de bir kadın aracının içinde öldürüldü
İstanbul Kadıköy'de bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın bulunduğu aracında öldürüldü
Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlamyılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağlamyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Polis kaçan saldırganı arıyor. Görgü şahitleri, "İki el silah sesi duyduk" diye konuştu.