Dışişleri Bakanlığından Katalonya'nın kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Katalonya'nın aldığı bağımsızlık kararıyla ilgili açıklama yaptı

Açıklamada, "İspanya'nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz." ifadesine yer verildi. Parlamentonun tek taraflı kararının İspanya anayasası ve kanunlarıyla bağdaşmadığı, İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığının değerlendirildiği açıklamada, "Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz." ifadesine yer verildi.Açıklamada, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın hükümet ve kurumlarının bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymadığı ve bu yöndeki çabalarını desteklediği vurgulandı.

AB Bakanı Çelik: Katalonya'nın bağımsızlık ilanını yanlış buluyoruz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Kanal 24'te katıldığı programda Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı ve olası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çelik, "İşin bu noktaya gelmesi doğrusunu söylemek gerekirse meşruiyeti çok sıkıntılı ve çok yanlış bir durum. Katalonya için özellikle çok yanlış bir durum oluşturacak." diye konuştu. Çelik, mevcut refaha ve gelişmişliğe rağmen bu aşamaya gelinmiş olmasını, "özel bir müfredat uygulanarak kimlikçi siyasetin sürekli yeni nesillere aktarılması" şeklinde yorumladı.

Gelinen noktanın bir türbülans ortaya çıkardığını söyleyen Çelik, "İspanya hükümetinin son derece doğru bir şekilde kararlı olduğu gözüküyor." ifadesini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına karşı tutumuna ilişkin, "Biz, Katalonya'nın bağımsızlık ilanını meşru bulmuyoruz, yanlış buluyoruz ve bu çerçevede baktığımızda İspanya anayasasına, İspanya'nın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Söz konusu bağımsızlık ilanının hem İspanya hem de Katalonya için yanlış sonuçlar doğurabilecek bir girişim olduğuna işaret eden Çelik, "Bir bakıma şu anda Katalonya'nın yaptığı iyi giden, iyi işleyen bir sisteme çomak sokmak şeklinde ortaya çıkan bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, Türkiye'nin tutumuna ilişkin, "Biz, bu ayrılık kararını gayrimeşru buluyoruz. Hiçbir şeye hizmet etmeyecek, en çok da Katalanlara zarar verecek bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bağımsızlık girişiminin Katalonya bölgesindeki ekonomiye de çok ağır darbe vuracağına dikkati çeken Çelik, "İrrasyonel sadece kimlikçi siyaset temeline oturan tepkisel bir karar. Hiçbir meşruiyeti olmayan bir karar bizce." diye konuştu.

Bağımsızlık ilanıyla Katalonya'nın son derece yanlış bir adım attığını vurgulayan Çelik, "Avrupa'nın bunu yönetilebilmesi sadece bu açıklamalarla olmaz, birtakım birlik duygusunu güçlendirecek tedbirlerin de alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.