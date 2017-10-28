Patlamadan önce evden apar topar kaçmışlar

Arnavutköy'de dün akşam meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan bilgiye göre bir yıldır evde kiracı olarak kaldığı öğrenilen yabancı uyruklu ailenin dün akşam evi terk ettikleri öğrenildi

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yabancı uyruklu ailenin evden çıkmasının ardından önce patlama ardından da yangının çıktığını belirtildi. İddialara göre evde çok sayıda tüple hazırlanmış bir düzeneğin patladığı öne sürüldü. Ev sahibinin ifadesine başvuran polisin evdeki incelemeleri devam ediyor.Öte yandan yangın paniği amatör kameralarca kaydedildi. Alevlere teslim olan binaya itfaiye müdahale ediyor. Bu sırada çevrede panik yaşanıyor.