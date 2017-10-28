Meteoroloji saat verdi yağış ne zaman başlıyor

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ve Şanlıurfa’nın merkez ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Osmaniye çevreleri ile Aydın'ın batı, İzmir'in güney, Balıkesir'in batı ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

Çanakkale, Osmaniye, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Hatay’da akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış var

Hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, Marmara ile güney kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Andolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.