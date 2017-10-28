28/10/2017 08:46


Bu akşam dikkat kuvvetli sağanak yağış geliyor

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre bazı illerde yağış bekleniyor

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ve Şanlıurfa'nın merkez ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Osmaniye çevreleri ile Aydın’ın batı, İzmir’in güney, Balıkesir’in batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli(21-50 mm) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, Marmara ile güney kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


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