28/10/2017 08:44


İstanbul'da yarım saat arayla patlama oldu

istanbul patlama

Arnavutköy ve Esenyurt’ta bulunan iki ayrı dairede kısa süre içinde patlama meydana geldi

Patlamalarda birlikte çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri her iki evde benzin bidonları ve tüpe rastladı. Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri dairelerde saatlerce inceleme yapıp delil topladı. Arnavutköy’de saat 19.30 sıralarında 4 katlı bir binanın en üst katında patlama oldu. Paniğe neden olan patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri kontrol altına alıp söndüren itfaiye, evde benzin bidonu ve tüpe rastladı.

ESENYURT’TA DA PATLAMA YAŞANDI

Arnavuktöy’deki olaydan yaklaşık yarım saat sonra Esenyurt’ta da 4 katlı bir binanın giriş katında da patlama yaşandı. Burada da patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri evde tüp ile benzin bidonları buldu. 

TERÖR VE BOMBA EKİBİNDEN İNCELEME

Ölen ya da yaralananın olmadığı benzer patlamaların ardından adreslere Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Her iki bina da tahliye edildi. Polis, Esenyurt’taki patlamanın yaşandığı dairenin bulunduğu sokağı inceleme boyunca yaya ve araç trafiğine kapattı. Uzman ekiplerin buradaki inceleme çalışmaları saat 03.30’a kadar sürdü. İki daireden toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.


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