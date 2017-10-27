27/10/2017 20:26


Son dakika uyarısı yeni haftada sıcaklıklar düşüyor

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya göre yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, sıcaklıkların pazar günü yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar soğuk havanın ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması bekleniyor" denildi.

Önümüzdeki 4 gün beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

28.10.2017 Cumartesi: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya , Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Aydın'ın batı, İzmir'in güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden iç ve kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarlarla ülkemizin büyük bölümünde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

29.10.2017 Pazar: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte iç batı ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Üç büyük ilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hava;

*İstanbul'da ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

*Ankara'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

*İzmir'de Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece görülecek yağışların sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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