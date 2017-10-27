İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı

İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi oldukça düşerken, sürücüler ise araçların dörtlülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi.

Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı da gemi trafiğine kapandı. Sisli havanın etkisi sürüyor.