27/10/2017 08:03


İstanbul'da 29 Ekim Pazar günü o yollar trafiğe kapalı olacak

istanbul kapalı yol

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla yapılacak Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Atatürk Koşusu nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:"Baraj Yolu Caddesi (Nato kavşağından Necip Fazıl Bulvarı kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağından Ebubekir Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhatpaşa Köprüsü'nden 3. Cadde'ye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde."

Açıklamada, alternatif güzergah olarak, 75 Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.


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