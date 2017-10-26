26/10/2017 17:54


Hafta sonu havalar nasıl olacak yağış bekleniyor mu

hava durumu

Yurt genelinde hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıkların hafta sonu 19 derece civarında seyretmesi beklenirken, pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Hava tahmini modellerine göre, kasım başında beklenen kuvvetli soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların 10-15 derece aralığında olması tahmin ediliyor.


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Hafta sonu havalar nasıl olacak yağış bekleniyor mu
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