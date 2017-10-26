Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler faciadan son anda kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 66 kaçak göçmen botları batmak üzereyken ekiplerce kurtarıldı

Devriye görevi yapan TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, Boğaz Adası önlerinde saat 08.00 sıralarında bir şişme bot belirledi. Su alarak batma tehlikesi geçiren şişme bottaki kaçak göçmenleri müdahale ederek kurtaran ekipler, göçmenleri Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine götürdü. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu Suriye uyruklu 66 kaçak göçmen, su alan şişme botta ıslanan giysilerini iskelenin korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı. Kaçak göçmenlerin bazılarının kendilerini ve çocuklarını ıslanmamak için alüminyum folyoya sarmaları dikkat çekti. Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenlerin can yeleklerini ve şişirilmiş araç iç lastiklerini toplayarak imha edilmek üzere el koydu. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.