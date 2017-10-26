26/10/2017 17:17


Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler faciadan son anda kurtarıldı

göçmen

İzmir'in Çeşme ilçesinden Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 66 kaçak göçmen botları batmak üzereyken ekiplerce kurtarıldı

Devriye görevi yapan TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, Boğaz Adası önlerinde saat 08.00 sıralarında bir şişme bot belirledi. Su alarak batma tehlikesi geçiren şişme bottaki kaçak göçmenleri müdahale ederek kurtaran ekipler, göçmenleri Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine götürdü. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu Suriye uyruklu 66 kaçak göçmen, su alan şişme botta ıslanan giysilerini iskelenin korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı. Kaçak göçmenlerin bazılarının kendilerini ve çocuklarını ıslanmamak için alüminyum folyoya sarmaları dikkat çekti. Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenlerin can yeleklerini ve şişirilmiş araç iç lastiklerini toplayarak imha edilmek üzere el koydu. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.


hava durumu
Hafta sonu havalar nasıl olacak yağış bekleniyor mu
İyi Parti
İyi Parti'nin bayrağı ve ismi hakkında suç duyurusunda bulundular
Caner Erkin
Son dakika Caner Erkin'e 6 maç men cezası
Atina
Protestocu öğrenciler ve polis arasında çatışma çıktı
göçmen
Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler faciadan son anda kurtarıldı
İlgili Haberler
hava durumu

Hafta sonu havalar nasıl olacak yağış bekleniyor mu

ataşehir yangın

52 katlı gökdelende patlama oldu ekipler olay yerinde

Sefa Parhan

Sele kapılan araçta şehit düşen asker ile ilgili yürek burkan haber

okmeydanı çatışma

Okmeydanı karıştı ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
İyi Parti

İyi Parti'nin bayrağı ve ismi hakkında suç duyurusunda bulundular

Caner Erkin

Son dakika Caner Erkin'e 6 maç men cezası

Atina

Protestocu öğrenciler ve polis arasında çatışma çıktı

Gerard Depardieu

Gerard Depardieu'nun yediği kokoreçe ödediği para dudak uçuklattı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Siyasete renk getirir mi

Meral Akşener’in “İyi” partisi kurulduğundan bu yana olumlu ve olumsuz tepkiler alıyor. Partinin adı da amblemi de tartışılıyor. İyi Parti, uzun soluklu olur, umut verebilecek ...

Devam