Sele kapılan araçta şehit düşen asker ile ilgili yürek burkan haber

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sele kapılan askeri araçtaki 21 yaşındaki topçu onbaşı Sefa Parhan'ın cenazesine ulaşıldı

Terhisine 17 gün kala şehit düşen Parhan'ın baba ocağına ateş düştü. 21 yaşındaki Sefa Parhan’ın şehit olduğu haberi, İzmir’in Çiğli İlçesi’ndeki baba evine ateş düşürdü. Terhisine 17 gün kalan, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olan şehidin, AKP Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan’ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Parhan’ın şehit haberi İzmir’in Çiğli İlçesi’ndeki ailesine verildi. Acı haberi askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Gözyaşına boğulan aile, evlatlarının cenazesini almak için Tekirdağ’a doğru yola çıktı. Ağabeyi AKP Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan ile birlikte bina otomasyon sistemleri üzerine bir firmayı işleten bekar olan şehidin cenazesi yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde cuma namazından sonra toprağa verilecek.