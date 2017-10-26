26/10/2017 10:58


Okmeydanı karıştı ölü ve yaralılar var

okmeydanı çatışma

Okmeydanı Mithatpaşa Caddesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı

Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirlenen iki aile arasında tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi tabanca ile vuruldu.  2 kişi ise bıçaklanarak yaralandı. 1 kadın 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan biri hastanede öldü. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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