Okmeydanı karıştı ölü ve yaralılar var

Okmeydanı Mithatpaşa Caddesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı

Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirlenen iki aile arasında tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi tabanca ile vuruldu. 2 kişi ise bıçaklanarak yaralandı. 1 kadın 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan biri hastanede öldü. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.