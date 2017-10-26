26/10/2017 09:14


Tekirdağ'dan haber geldi aranan askerin cansız bedeni bulundu

tekirdağ zırhlı araç

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıkan askerleri taşıyan araç devrilmişti

Sel sularına kapılan araçta kaybolan asker dünden bu yana aranıyordu. Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Aralarda askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı.


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