26/10/2017 08:54


Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sel baskını uyarısı

kuvvetli sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir çok il için kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Tekirdağ, Kütahya ve Kayseri çevreleri, Kırklareli’nin kıyı, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege’de pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARI YAPILDI

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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