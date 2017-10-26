26/10/2017 08:51


İDO seferleri iptal edildi işte iptal edilen seferler

İDO seferleri

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO seferlerinden bazıları iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

Şirket, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal etti.


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