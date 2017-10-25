Ünlü meteorolog İstanbul için korkutan açıklamayı yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı

Prof. Şen'in Twitter adresinden yaptığı ve yağış şiddetine dikkat çekmek için tahminine eklediği yorum, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

'BULUTLAR TAARUZA GEÇECEKLER'

Prof. Şen, "İstanbul Kuzeyden CB (kümülonimbus) bulutları ile kuşatıldı. Akşama doğru taarruza geçecekler. İstanbul'un kuzey batısında şu an itibarıyla 8 CB bulutu mevzilenmiş durumda. Her birinde metrekareye 50 kg yağış bırakacak su var" paylaşımında bulundu.