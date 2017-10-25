25/10/2017 14:56


Sel sularına kapılan askeri araç devrildi kayıp asker aranıyor

askeri araç

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalanları almak için yola çıkan askeri araç kontrolden çıkıp devrildi

Saray’da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, Kiremithane Mevkii’nde bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişileri kurtarmak için bölgeye giden askerleri taşıyan araç, köprüden geçerken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 asker sel sularına kapılarak kaybolurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sel sularında kaybolan askeri bulmak için bölgeye Tekirdağ’dan AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.


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