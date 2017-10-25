Semih Özakça 'Nuriye ve ben aniden ölebiliriz'

KHK ile görevinden ihraç edilen ve açlık grevindeyken tutuklanan eğitimci Semih Özakça, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Özakça, tahliyenin ardından önemli açıklamalarda bulundu

Tahliye kararının ardından geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkıp evine giden açlık grevindeki öğretmen Semih Özakça, “Şu anda ani ölüm riskimiz var. Bunu durdurabilecek tek bir seçenek var. O da iktidarın bizi işimize döndürmesi” dedi.

‘Gülmen zorla müdahale tehdidiyle karşı karşıya’

Özakça, taleplerinin yerine getirilmesinin çok kolay olduğunu ancak, durumun hükümet kanadından ‘tükürdüğünü yalamak’ olarak görüldüğünü söyledi.

“Hükümetle herhangi bir şekilde, birebir ilişki geliştirmedik” diyen Özakça, OHAL Komisyonu’na ilişkin ise şunları söyledi: “OHAL Komisyonu’nu da, bir değerlendirme mekanizması olarak değil, süreci öteleme, oyalama aracı olarak görüyoruz.”

‘Ani ölüm riskimiz var’

Tutukluluğu devam eden ‘yol arkadaşı’ Nuriye Gülmen’in ‘zorla müdahale’ tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Özakça, “Ben dışarıda olduğum için bu tehdit biraz daha azalıyor. Zorla müdahaleye, açlık grevindekileri yaşayan ölü haline getirmek için yapılacak bir şey olarak bakıyoruz” diye konuştu.

Ani ölüm riskinin oluştuğunu ifade eden Özakça, sözlerini şöyle bitirdi: “Şu anda ani ölüm riskimiz var. Bunu durdurabilecek tek bir seçenek var. O da iktidarın bizi işimize döndürmesi.”