Beklenen şiddetli yağış ne zaman başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken AKOM da İstanbul için dikkatli olunmasını istedi

Oluşabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM UYARDI

Meteoroloji'den gelen uyarının ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul'a uyarı geldi. AKOM'dan gelen uyarıda, "İl genelinde görülen yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli sağaak ve kuvvetli gökgürültülü sağanak şeklinde (35-65kg/metrekare) yağması bekleniyor" denildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Nevşehir, Çorum ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte iç bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.