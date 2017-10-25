Yurt geneli hava durumu 25 Ekim 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28