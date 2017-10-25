Yurt geneli hava durumu 25 Ekim 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Bursa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28