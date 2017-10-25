25/10/2017 09:36


Yurt geneli hava durumu 25 Ekim 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28


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