25/10/2017 09:27


TÜPRAŞ'daki patlamayla ilgili tutuklananların sayısı artıyor

türpaş patlama

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi heyetinin raporu tamamlandı

Bilirkişi heyetinin, 'ağır sorumluluk' tespit ettiği raporunu Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmasının ardından, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TÜPRAŞ'ın bakım işlerinden sorumlu işletme başmühendisi Mehmet Emin T. yeniden gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Emin T., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.Kararla birlikte, tutuklu yargılananların sayısı 5'e yükselmiş oldu.


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