Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yapanlara şafak vakti operasyon

İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için 5 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Poligon Mahallesi, Mis Sokak'ta bulunan bir gecekonduya özel harekat timleri ile birlikte baskın yapan polis ekipleri evde aramalar yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.